İmamoğlu: Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlenen "Turpun Büyüğü" başlıklı basın toplantısında konuştu.

Toplantıyı CHP'li İstanbul belediye başkanları ile çok sayıda basın mensubu takip etti.

İmamoğlu, yargının siyasallaşmasına yönelik eleştirilerini dile getirdiği basın toplantısında, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ın kendisine ve CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda görevlendirildiğini belirterek, "Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın" dedi.

İmamoğlu, bilirkişi Satılmış Büyükcanayakın'ın hazırladığı raporları kamuoyuyla paylaştı.

İmamoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da seslendi. Tunç'a "Sakın tweet atarak cevap verme" diyen İmamoğlu, paylaştığı belgeler ışığında soruşturma yapma çağrısında bulundu. İmamoğlu ayrıca "Umarım hızla HSK'yı harekete geçirirsiniz.Sizi göreve davet ediyorum. Ama gücünüz yetmez, sözünüz İstanbul'da geçmez" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hükumet iş sorumluluk almaya gelince ortadan kayboluyor.

Siyasi parti genel başkanlarının tutuklanmasına Türkiye alışık.

Selahattin Demirtaş 7 yılı aşkın bir süredir cezaevinde tutuluyor. Sayın Ümit Özdağ da tutuklandı. Bunlar ancak darbe döneminde yaşanan durumlardı.

Yargı eliyle genel başkanların cezaevine atıldığı günleri kabul edemeyiz.

Buradan hem Selahattin Demirtaş ve hem de Ümit Özdağ'a sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum.

AKP kongresinin bitmesi beklendiği için faciayla ilgili eksik bilgi verilmesi büyük bir skandaldır. 4 bakan, siyasi şov tamamlandıktan sonra kamuoyunu bilgilendirmiştir.

"OLMAYAN RAPOR İDDİANAMEYE GİRDİ"

Erdoğan, 'turpun büyüğü heybede' diyor. Cumhurbaşkanı her detaya vakıf. Ama lafa gelince yargı bağımsız. Buradan sayın Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı'ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü.Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım.

Olmayan rapor savcı iddianamesine girdi. Olmayan rapor savcılık iddianamesine nasıl girdi? Avukatlarımız raporun olmadığını ispat etti ancak buna rağmen iddianameye girdi. Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın.

Fotoğraf: BirGün

Olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara. Satılmış beye yeni sorumluluklar verildi. Verilen görevler de ne tesadüf ki hep bizimle ilgi.

İsfalt dosyasına da Satılmış bey atandı. Savunma avukatlarımız bilirkişinin yeterliliği olmadığına dair dilekçe verdi. Ancak kabul edilmedi. Satılmış bey kısa sürede bilirkişi raporu hazırladı.

Bizim soruşturmalarımız hep Satılmış beye denk geliyor. İstanbul'da 8 bin 806 bilirkişi var. Bize hep Satılmış beyin düşmesi tesadüf olabilir mi?

Satılmış bey bir kez de İBB lehine rapor verdi. 2018 yılında İSPARK'ta yaşanan

2019 öncesi döneme karşı son derece nazik olan Satılmış bey maaşallah 2019'dan sonra cengaver oldu. Bu arkadaş nedense hep Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin dosyalarına rapor hazırlıyor. Hayri İnönü zamanında Şişli, Şükrü Genç dönemimde Sarıyer, Ali Kılıç döneminde Maltepe, Küçükçekmece… Liste uzayıp gidiyor.

Hani siyaset yargıya müdahale etmiyordu. Bunu iddia eden sayın bakanın bu dosyalara bakmasını isterim.

Bu Satılmış bey kim diye baktık. Neden hep satılmış bey tercih ediliyor? Satılmış bey kim anlatalım. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ndan emekli. Kendisi kooperatif davalarına bakıyor.

İstanbul'un çok ünlü bilirkişisi Satılmış beyin Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sahte bilirkişi yazmak suçlamasıyla yargılandığı bir dava oldu mu?

Satılmış bey Esenyurt 'a da bilirkişi olarak atandı. Satılmış Büyükcanayakın'ın hazırladığı bilirkişi raporunda Ahmet Özer'in ismi var, diğer bilirkişinin raporunda ise yok.

Şimdi savcıya ve hakime soruyorum. Yasal hiçbir karşılığı olmayan bir raporla beleidye başkanımızı nasıl tutuklarsın. Sayın Adalet Bakaı, bunların hepsini duydun ya da duyacaksın. Bunlara varsa iki kelamın, bu yargı mensuplarının incelenmesinin sorumluluğu, umarım sizin boyunuzu aşan bir sorumluluk değildir. Umarım hızla HSK'yı harekete geçirirsiniz. Sakın bana bağımsız yargı cümlesiyle tweet atmayın. Sizi göreve davet ediyorum. Ama gücünüz yetmez, sözünüz İstanbul'da geçmez.

"ENDİŞENİZ VAR MI?" SORUSUNA YANIT

Endişeniz var mı sorusu sıkça soruluyor. Bir iş insanıyken sorumluluk üstlenme adına yola çıktım. Bu kutsal yolculukta kararlı bir insanım. 2019 yolculuğu itibariyle başka bir evreye ulaştı bu yolculuk. Özellikle bir kamu yöneticisinin hukuksuzluklarıyla mücadele etme sebebiyel başladığım siyaset yolculuğunda belediye başkanlığı koltuğuna geldim. Rubicon’u geçenler için kaygı ve korku yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisi bu konularda açıklamalarını yapacaktır. O yüzden ben bugün yargı konusunda kalmak istiyorum.

Hakkımda bir soruşturma var. Bu hafta bir çağrı bekliyoruz. Ya da ona göre bir ortam olacak diye düşünüyoruz. Bugün bize haksızlık hukuksuzluk yapanların ihtiyaç duyduğu bağımsız yargı düzeni kuracağız. Bunu sizin çocuklarınız için yapacağız. Yargıyı bağımsızlaştıracak, bu ülkenin yargı mensuplarının hak ettikleri bir mesleği yürüteceği bir ortamı tesis edeceğiz.

"ÜSTÜME ALINMADIM"

Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi kararını tanımıyorum diyen kişi. Eğer yargıya dair bir uyarı varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı uyarmış olabilir. Ben üstüme alınmadım.

Kayyumla ilgili en geniş stratejiyi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Meclis'te bir önergemiz var. Muazzam bir mutabakat. Bu işi hazırlayan grup başkanvekillerimiz TBMM tarihinde olmadığını ifade ettiler. Sunduğumuz hususa dair MHP'lierin dahi olumlu yorumlarını okudum.Umarım olumlu bir karar TBMM'den çıkar.

"ADALETİ SAĞLAMADIKTAN SONRA ENFLASYON DA DÜZELMEZ"

Yanındayız, hakkını yedirmeyeceğiz cümlelerini o kadar duyuyorum ki. Ben kendi inancımı ve cesaretimi ortaya koyuyorum. Bu milletin sesi. Bunun içinde sanatçı da vardır, iş insanı da vardır. Elbette daha güçlü çıkmalı. Niye 600-700 terörist dendi ded hiç çıkmadı da niye kimse bedel ödemiyor. Bu kadar ahmakça bir iş olamaz ya. Millet vicdanında kararını vermiş.

Adaleti sağlamadıktan sonra enflasyon da düzelmez, düzeltemiyorsunuz. Para da bulamasınız, boşuna geziyorsun Maliye Bakanı.

Ayrıntılar geliyor...