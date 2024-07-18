İmamoğlu: Hiçbir belediyeden görüş alınmadı, tasarıyı bu haliyle doğru bulmuyoruz
TBB encümen toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, Meclis'te görüşmeleri süren ve tepkilere neden olan sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifine değindi. Yerel yönetimlerim sorumluluk alanının genişletilmesine rağmen biçbir belediyeden görüş alınmadığını vurgulayan İmamoğlu, "Yasa tasarısını bu haliyle doğru bulmuyoruz" diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Sokak hayvanlarına yönelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmeleri süren ve ötanazi de içeren tartışmalı yasa teklifine değinen İmamoğlu, "TBB sürece dahil edilmedi. Hiçbir belediyeden görüş alınmadı. Yasa tasarısını bu haliyle doğru bulmuyoruz" dedi.
"YASA TEKLİFİ ÇÖZÜM ODAKLI DEĞİL"
Yasa teklifinin tamamen belediyeleri sorumlu tuttuğunu vurgulayan İmamoğlu, düzenlemelerin yöntem, uygulama ve bilimsellik konusunda yetersiz olduğunu kaydetti.
Yasa teklifinin çözüm odaklı olmaktan uzak olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Kent yaşamı içindeki sahipsiz sokak hayvanları elbette tedirginlik yaratmakta hatta ölümlere sebep olmaktadır. Hayvanlar da hayatlarını tehdir edilen risklerle karşı karşıyadır. İlgili bakanlıklar tarafından yapılması gereken denetimler yapılmamıştır. Yerel yönetimlerle iş birliği yoluna acilen gidilmelidir" dedi.
Barınak sayısının yetersiz olduğunu söyleyen İmamoğlu, yasa tasarısıyla yerel yönetimlerce hayvanların yaşamına son verilmesinin zorunluluk haline getirildiğini söyledi.
Bölgesel çalışmalara önem verilmesi gerektiğini kaydeden İmamoğlu, önceliğin hayvanların kısırlaştılması için kampanyalar oluşturulması, bakımevi sayısının artırılması olması gerektiğini vurguladı.