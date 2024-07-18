İmamoğlu: Hiçbir belediyeden görüş alınmadı, tasarıyı bu haliyle doğru bulmuyoruz

TBB encümen toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, Meclis'te görüşmeleri süren ve tepkilere neden olan sokak hayvanlarına yönelik yasa teklifine değindi. Yerel yönetimlerim sorumluluk alanının genişletilmesine rağmen biçbir belediyeden görüş alınmadığını vurgulayan İmamoğlu, "Yasa tasarısını bu haliyle doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Güncel 18.07.2024 16:11 Giriş: 18.07.2024 16:11

Güncelleme: 18.07.2024 16:35 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: AA