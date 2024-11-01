İmamoğlu: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından video paylaştı ve "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İstanbul’un artık muhafızları var" dedi.

İmamoğlu'nun İstanbul'daki tarihi alanların restorasyonuyla ilgili yaptıkları çalışmaların yer aldığı videoda İstanbulluların görüşlerine de yer verildi.

İmamoğlu, videonun girişinde, "Biz İstanbul'un her konusuna hassasiyetle eğiliyoruz. Tarihini, kültürünü bir aile yadigarı olarak görüp o duyguyla sahip çıkıyoruz" dedi.