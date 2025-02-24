İmamoğlu: Hukuk ve akla meydan okuyan yarım düzine davayla karşı karşıyayım

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, B40 Balkan Şehirleri Zirvesi’ne katılmak üzere Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya gitti.

Sofya’daki ilk gününde Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği Rezidansı’nı ziyaret eden İmamoğlu’na; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek eşlik etti.

İmamoğlu ve B40 üyesi şehirlerin belediye başkanları, akşam da Balkan Şehirleri Zirvesi gala yemeğinde bir araya geldi. Dönem başkanlığının Tiran’dan Sofya’ya devredildiği B40 Balkan Şehirleri Zirvesi’nin açılış konuşmasını İmamoğlu yaptı.

"YARGININ NASIL SİLAH OLARAK KULLANABİLECEĞİNİ BİLİYORUZ"

"Halihazırda hem hukuka hem de akla meydan okuyan yarım düzine davayla karşı karşıyayım" diyen İmamoğlu, "Siyaset yelpazesinin her yönünden meslektaşlarım ve muhalefet üyeleri, mesnetsiz suçlamalarla ya da sadece fikirlerini söyledikleri için, bir gece içinde görevden alınıyor ya da tutuklanıyorlar. Ama biz, bu bölgede, yargının siyasi rakipleri susturmak için nasıl silah olarak kullanılabileceğini biliyoruz; sadece 50 yıl önce Demir Perde'nin arkasında değil, aynı zamanda bugün de. Burada ve şu anda pek çok zorlukla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Otoriter liderler kutuplaşmayı derinleştirmekte, muhalefeti bastırmakta ve kurumları zayıflatarak hukukun üstünlüğünü ve kişisel özgürlükleri baltalamaktadır. Bölge, kalkınma ve demokratik reformlar için kilit öneme sahip insan sermayesinin kaybına yol açan önemli bir göçle karşı karşıya. Tüm bu güçlüklere rağmen, halkın sesi er ya da geç galip gelecektir. Belgrad'dan İstanbul'a, adalet, şeffaflık ve hesap verebilirlik için güçlü çağrılar duyuyoruz. İnsanlar, demokratik ilkeler üzerine kurulmuş bir gelecek istiyor. Güçlü olana hizmet eden alakart adaleti değil, hukukun üstünlüğünü istiyorlar. Azınlığın elinde olan değil, paylaşılan bir refah istiyorlar. Çocukları, iş bulamadığı ve bulma umudu da olmadığı için ülkelerini terk etmelerini istemiyorlar."

"İSTANBUL MODELİ, ÜÇ TEMEL ÜZERİNE OTURUYOR"

"İstanbul ve Türkiye'de, güçlü yerel liderliğin şehirleri nasıl dönüştürebileceğini ve bir ülkeye nasıl ilham verebileceğini gördük" diyen İmamoğlu, "Yarattığımız ‘İstanbul Modeli’, üç temel üzerine oturuyor; kapsayıcılık, sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınma. Halka açık belediye meclisi toplantılarından dijital platformlara kadar katılımcı mekanizmalar kurduk" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Yıllardır süren bölücü siyaset, toplumlar arasındaki güveni zedelemişti. Biz, farklı bir yol seçtik. Bölmek yerine birleştirerek, ilerleme için partizan çizgilerin ötesine geçen ortak bir vizyon inşa ettik. Sonuç olarak partim CHP, 3,5 milyondan fazla yeni seçmen kazanarak, Türkiye'nin en büyük partisi haline geldi. Fakat bu, sadece bir başlangıç. Şehirlerimiz için gösterdiğimiz çabalar, tek başına başarıya ulaşamaz. Hep beraber, birbirine daha bağlı ve yükselen bir Balkanlar inşa edebiliriz. En önemlisi de bölgesel istikrar, demokrasi ve adalet için bir model oluşturabiliriz."