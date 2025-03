İmamoğlu için Floransa'da eylem düzenlenecek

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için İtalya'nın Floransa kentinde protesto düzenlenecek.

Eski Floransa Belediye Başkanı ve Avrupa şehirleri arasında iş birliği ağı olan Eurocities Başkanı Dario Nardella, resmi sosyal medya hesabı üzerinden, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından bugün gerçekleştirilen ve akşama kadar sürmesi beklenen protesto gösterilerine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Nardella, “23 Mart Pazar günü, Floransa Piazza Santa Maria Novella'da Belediye Başkanı’nın Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve Türkiye’de demokrasinin savunulması için gösteri yapılacak. Özgürlüğünü ve haklarını kaybetmek istemeyen Türk halkının yanında olmalıyız" dedi.

⚠️ Demonstration on Sunday 23 March at 11.00 in #Florence Piazza Santa Maria Novella to demonstrate for the release of mayor @imamoglu_int and for the defense of democracy in #Turkey. We must be next to the Turkish people who do not want to lose their freedom and their rights!… pic.twitter.com/AGXjdfMuLV