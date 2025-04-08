İmamoğlu için imza veren depremzedelere tehdit: Konteynerden çıkışı yapılacak!

HABER MERKEZİ

Hatay'da CHP'nin başlattığı imza kampanyasına destek veren depremzedeler konteynerden çıkartılmakla tehdit edildi.

BirGün'ün edindiği bilgiye göre, CHP Gençlik Kolları, Defne-Harbiye İlk Umut Konteyner Kenti'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluların tahliyesi ile erken seçim için imza kampanyası gerçekleştirdi.

Depremzedeler, söz konusu kampanyaya imza vererek destek olurken konteyner yönetimi tepki çeken bir adım attı.

Depremzedelere telefon yoluyla tehdit içerikli bir mesaj gönderen konteyner yönetimi, "Herhangi bir parti için kent içinde imza verenler ve imza toplayanlar tespit edilirse çıkışları yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu mesajlar şöyle:

CHP'Lİ VEKİLDEN TEPKİ

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Defne-Harbiye İlk Umut Konteyner Kenti önünde konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, İmamoğlu ve diğer tutukluların tahliyesi ile erken seçim için imza topladıklarını ifade eden Mullaoğlu, "Gençlik Kolları'ndan arkadaşlarımız bu konteyner kent içerisinde imza kampanyası çalışmalarını sürdürürken bu imza kampanyalarını burada yapamayacakları bildirildiği gibi ve konteynerlerde yaşayan depremzedelere şöyle bir mesaj gelmiş: "Merhaba kent sakinleri. Siyasi partiler için kentte imza toplamak yasaktır. Herhangi bir parti için kent içinde imza verenler ve imza toplayanlar tespit edilirse çıkışları yapılacaktır." Yani imza verenleri konteynerde atma tehdidinde bulunmuşlardır" dedi.

"KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

AKP'nin kongre, siyasi faaliyet ve mitingleri için konteyner kentlerde yaşayan yurttaşlara mesaj attığını anımsatan Mullaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kusura bakmayın, bu konteynerler babanızın çiftliği değil. Depremzedelere bir yılda ev sözü verdiniz, Neredeyse 2 buçuk yıl geçti. Bunu yapmadığınız halde insanları konteynerden atmak tehdidinde bulunmak kimsenin haddi değildir. Ama AK Parti kendi siyasi faaliyetleri, kongreleri ve mitingleri için bütün konteyner kentlere mesaj atıyor. Araba gönderiyor. Gelmeyenleri de ayrı bir tehditte bulunuyor. Bu şekilde meşruiyetlerini yitirmişler. Biz hem konteyner kent içinde oturan vatandaşlarımızın, bugüne kadar hangi partiye oy vermiş olursa olsun vicdan sahibi bütün vatandaşlarımızı kampanyamıza destek vermeye çağırıyoruz. Mutlak suretle imza versinler. Bunun hiçbir suçu yok. Burada bir haksızlığa, bir cuntanın yönetimine karşı duruş sergiliyoruz."