İmamoğlu için kurulan “temsili hücre” yıkıldı

Silivri’deki Dayanışma Evi’nde kurulan ve Ekrem İmamoğlu’nun cezaevindeki yaşam koşullarını simgeleyen temsili hücre yıkıldı. Yapının söküldüğünü gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Yıkımın hangi karara dayanarak gerçekleştirildiği ve işlemi hangi kurumun yaptığına ilişkin ise yetkili makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Halk TV’de yer alan habere göre, temsili hücre, İmamoğlu’nun yaklaşık bir yıldır tutulduğu koşulları kamuoyuna göstermek amacıyla birebir ölçülerle hazırlanmıştı. 12 metrekarelik kapalı alan ve 24 metrekarelik havalandırma bölümünden oluşan yapı, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından ziyaret edilmişti.

Hücrede yalnızca bir yatak, masa ve sandalye yer alırken, dış dünyayla iletişimi sağlayan tüplü bir televizyon ile duvarda Mustafa Kemal Atatürk portresi ve İmamoğlu’nun ailesiyle çekilmiş bir fotoğraf bulunuyordu.

Paylaşılan görüntülerde yapının tamamen söküldüğü, alanın tahta parçaları ve enkazla kaplı olduğu görülürken, yıkıma sosyal medyada tepki gösterildi. Olayla ilgili resmi bir değerlendirme yapılması bekleniyor.