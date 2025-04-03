İmamoğlu için traktör konvoyu

Emek Servisi

Yozgat’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için yapılan eylemlere destek vermek üzere motorlu araçlarla konvoy düzenlendi. Yüzlerce aracın katıldığı konvoya, çiftçiler traktörleriyle katıldı.

ANKA’nın haberine göre Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyündeki CHP irtibat bürosu önünde toplanan yurttaşlara, bölgede soğan, patates, pancar ekimi yapan çiftçiler de destek verdi. Bölge çiftçisi, traktörlerine, tarım alanlarında kullandıkları pulluk, mibzer, ilaçlama gibi tarım aletlerini bağlayarak katıldıkları konvoyda çaldıkları klaksonlarla seslerini duyurdu.