İmamoğlu: İddianame mühendisliği yapan zihniyet, milleti tanımadığı için siyasetin parayla yapıldığını sanıyor

CHP'nin Cumhburbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Siyaset 'para veya fon!' işi değil, milletin gönlüne girme işidir" açıklaması yaptı. İmamoğlu, "Masa başında iddianame mühendisliği yapan malum zihniyet, bu aziz milleti tanımadığı için siyasetin parayla yapıldığını sanıyor. Bu siyaset cahilliğine güvenip yola çıkanlara tek tavsiyem var: Zararın neresinden dönerseniz kârdır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabı ve diğer sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklama şöyle:

"Siyaset “para veya fon!” işi değil, milletin gönlüne girme işidir. Siyaset muhabbet ve samimiyet işidir.

Sonsuz kez hamdolsun ki, yüce Yaradan bana bu aziz milletin gönlüne girmeyi nasip etti.



“Bakan olma hülyasıyla savrulanlar” bilmez ama Sn. Cumhurbaşkanı kendi geçmişinden belki hatırlar. Siyaset evvela milletle gönül bağı kurmaktır.



Öyle olmasa, tek yüzükle yola çıkan değil, servetleriyle yola çıkanlar Cumhurbaşkanı olurdu.



Masa başında iddianame mühendisliği yapan malum zihniyet, bu aziz milleti tanımadığı için siyasetin parayla yapıldığını sanıyor.



Bu siyaset cahilliğine güvenip yola çıkanlara tek tavsiyem var:



Zararın neresinden dönerseniz kârdır."