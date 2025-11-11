İmamoğlu iddianamesinden: 564 kez “duydum”, 969 kez “hatırladığım kadarıyla”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Ekrem İmamoğlu’na yönelik hazırlanan 3 bin 741 sayfalık iddianamede kullanılan kelimelere mercek tutuldu. İddianamede çok sayıda, “Duydum, düşünüyorum” ve “Hatırladığım kadarıyla” ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

Ekrem İmamoğlu’na yönelik hazırlanan iddianame, 3 bin 741 sayfadan oluştu. İmamoğlu için örgüt kurma, rüşvet, ihaleye fesat, aklama, dolandırıcılık, kişisel verilerin kaydedilmesi gibi 142 farklı eylem sayıldı. İmamoğlu için alt sınırdan 492 yıl, üst sınırdan hesaplanırsa ise bin 456 yıla kadar hapis cezası istendi.

“DUYDUM, DÜŞÜNÜYORUM”

İddianamede kullanılan kelimeler ise “Temelsiz iddialarla oluşturulmuş iddianame” eleştirilerini akıllara getirdi. İmamoğlu iddianamesinde, tanıkların kullandığı bazı ifadelerde geçen kelime sayıları, şöyle sıralandı:

>> 969 kez “Hatırladığım kadarıyla”

>> 774 kez “Bilmiyorum”

>> 691 kez “-mışlar, mişler, muşlar”

>> 546 kez “Duydum”

>> 516 kez “Bildiğim kadarıyla”

>> 499 kez “Olabilir”

>> 401 kez “Öğrendim”

>> 235 kez “Düşünüyorum

>> 62 kez “Duyduğuma göre”