İmamoğlu ifade verecek: Polisin yolunu kestiği CHP’li vekiller Çağlayan’da sabahladı

CHP’li vekiller, bugün casusluk soruşturması kapsamında İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade verecek olan CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için dün geceden gittikleri Çağlayan adliyesi önünde, otobüsün içinde sabahladılar.

Sabahın erken saatlerinde yapılan açıklamada gece boyunca otobüsün çekilmesi için pazarlıkların yapıldığını ancak otobüsü santim kıpırdatmadıkları CHP'li vekiller tarafından ifade edildi.

İmamoğlu'na yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu defa casusluk soruşturması başlatılmıştı.

Casusluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bugün Çağlayan Adliyesi’ne getirileceği öğrenilmişti.

OTOBÜSÜN ÖNÜ KESİLDİ

CHP’li vekiller, İmamoğlu için dün geceden gittikleri Çağlayan adliyesi önünde, otobüsün içinde sabahladılar.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, içinde bulundukları Ankara’dan İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne giden parti otobüsünün önünün polis tarafından kesildiğini bildirmişti.

Akdoğan, ”Parti otobüsüyle Çağlayan Adliyesi'nin önünden geçmemize izin verilmiyor. Sivil bir araçla yolu kapattılar ve polisler ayrıldılar” açıklamasını yapmıştı.

Gece boyunca araç içerisinde kalan vekiller sabah 06.52'de son durumları aktardı. Gece boyunca otobüsün çekilmesine izin verilmediği ve sabaha kadar çekilmesi için pazarlıkların olduğunu aktaran CHP'li vekiller Umut Akdoğan ve Ali Gökçek, otobüsü santim kıpırdatmadıklarını söyledi.

⏰ 06.52 / Gün aydınlanmaya başladı.



Bu geceyi CHP otobüsünde geçirdik. Adliye önünde otobüs nöbeti bekledik. @aligokcek



Demokrasi mücadelesinde bu gün de bu gerekliydi. Görev yerine getirildi. pic.twitter.com/vwF4gZ3zX6 — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) October 26, 2025

***

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında “casusluk soruşturması” başlatılmıştı.

Merdan Yanardağ’ın dün gözaltı süresi uzatılırken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından önceki gün TELE 1’e kayyum olarak görevlendirilen eski Yeni Şafak Yazarı İbrahim Paşalı’nın ilk icraatı yayınları durdurmak olmuştu.

Kayyum Paşalı, TELE 1’in YouTube hesabında bugüne dek yayımlanan videoları sildirirken ardından YouTube kanalı kapatılmıştı.