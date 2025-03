İmamoğlu: "İftiralar milletimizin bağrındaki duvara çarpıp geri dönecektir"

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İmamoğlu ve gözaltına alınan 90 kişi Vatan Emniyet'ten 14 minibüslük konvoyla getirildi. Ekrem İmamoğlu, adliyeye getirilmeden önce, yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ekrem İmamoğlu'yla birlikte çarşambadan bu yana gözaltında tutulan 90 kişi ve İmamoğlu, eksi yedinci kattan Adliye'ye alındı.

34 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan; Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında olduğu gözaltındaki isimlerin, 34 savcıya ifade vereceği öğrenildi.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİ

Saat 21.40 sularında Ekrem İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamındaki ifadesi başladı. Saat 23.00 sularında İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" ifadesi tamamlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 23.40 sularında yolsuzluk soruşturması kapsamında savcıya ifade vermeye başladı.

İmamoğlu’nun Çağlayan Adliyesi’ndeki savcıya verdiği 2. ifade tamamlandı.

ÖZGÜR ÖZEL VE İMAMOĞLU AİLESİ ADLİYE'DE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel ile Dilek İmamoğlu ile Adliye'de görüştü.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde konuşan Özel, "Rakibinden korkmuyorsa Erdoğan, buradaki yargılamalar TRT'den canlı yayınlansın" dedi.

Özel: “Bu gece Silivri’ye doğru gitmeyi değil, Ekrem İmamoğlu’nu alıp Saraçhane’ye gitmeyi ümit ediyoruz. Bu gece Silivri’nin ‘S’sine tahammülümüz yok" dedi.

İMAMOĞLU'NUN İFADESİNE ULAŞILDI: HAK YEMEM, HAKKIMI DA YEDİRMEM

İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifadesine ulaşıldı. İmamoğlu ifadesinde şunları kaydetti:

“4 gündür nezarette bulunan bir kişi olarak yürütülen soruşturmaların içinin boş, ahlak sınırlarını aşan uydurma sorularla dolu en güçlü dayanağını gizli tanık ifadelerine bağlamış olması ve gözaltına 3-5 gün kala hatalı tespitler içeren Masak raporlarıyla doldurulmuş, tarihe kara bir leke olarak geçecek süreç yaşatılmıştır. Bu süreç Türkiye’nin itibarını zedelemiştir.

Gözaltına alınmadan oluşturulan, uydurma 6 dava ve 30 yıla yakın hapis cezası istemi ile İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen diploma ve sadece gözaltıdan bir gün önce açılan kreşleri kapatmaya yönelik şahsi tebliğ edilen soruşturma bu kişilerin kötü emellerinin ispatıdır.

Ben Anadolu kültürünü, kimse devletinin birlik ve bütünlüğüne bağlı, Trabzon’un yetiştirdiği, bir çocuğun İstanbul’a Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını sağlayan sistemin her koşulda ifade eden Atatürk’ün emaneti ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ prensibini her an hizmetinde asla unutmayan demokrasi boyunca hukuki yollarla mücadele etmiş biri olarak bu yargı tacizine boyun eğmeyeceğim, hakkımı ömrüm boyunca milletimiz çok iyi bilir.

Milletimiz her hak yiyeni sokakta yüzüne söyler, hakkımı ömrüm boyunca savunacağımı her yerde ifade etmişimdir. 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem’ prensibimi milletimizin büyük irfanı ile seslendiriyor ve milletime ses veriyorum. Bu prensiple inancımla ifade ediyorum ki; milletimizin bu hak mücadelesinin en üst seviyede vereceğine olan inancım büyüktür. Bu iftiralar milletimizin bağrındaki duvarlara çarpıp geri dönecektir."

İMAMOĞLU İLE ÖZEL GÖRÜŞECEK

Edinilen bilgiye göre iki ayrı savcılıktaki ifadesi tamamlanan Ekrem İmamoğlu ile Çağlayan'da bulunan Özgür Özel'in görüşmesine izin verildi.