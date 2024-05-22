İmamoğlu, iki UEFA finalinin İstanbul'da oynanma kararını değerlendirdi: Ülkemize değer katıyor
UEFA'nın Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerini birer yıl arayla İstanbul'da oynatma kararına ilişkin paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul, uluslararası spor organizasyonlarının merkezi oluyor" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da düzenlenmesiyle ilgili paylaşım yaptı.
İmamoğlu, "İstanbul, uluslararası spor organizasyonlarının merkezi oluyor" dedi.
Organizasyonların Türkiye'ye değer katacağını vurgulayan İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:
İstanbul, uluslararası spor organizasyonlarının merkezi oluyor.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 22, 2024
2027 Avrupa Oyunları’ndan sonra 2026 EUFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin de İstanbul’da oynanacağı kesinleşti.
İstanbul’a ve ülkemize değer katacak her organizasyonda tüm paydaşlarla iş… pic.twitter.com/7k2M16vaxi