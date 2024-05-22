İmamoğlu, iki UEFA finalinin İstanbul'da oynanma kararını değerlendirdi: Ülkemize değer katıyor

UEFA'nın Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finallerini birer yıl arayla İstanbul'da oynatma kararına ilişkin paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, "İstanbul, uluslararası spor organizasyonlarının merkezi oluyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da düzenlenmesiyle ilgili paylaşım yaptı.

İmamoğlu, "İstanbul, uluslararası spor organizasyonlarının merkezi oluyor" dedi.

Organizasyonların Türkiye'ye değer katacağını vurgulayan İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle: