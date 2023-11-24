İmamoğlu ile Akşener uzun zaman sonra ilk kez görüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile haftalar sonra ilk kez görüştüğü öğrenildi. Telefonla gerçekleşen görüşmenin olumlu bir havada geçtiği belirtiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, haftalar sonra ilk kez Akşener ile görüştü.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, İmamoğlu geçen pazartesi günü İYİ Parti lideri Meral Akşener’i telefonla aradı. Uzun bir zaman sonra görüşen İmamoğlu ile Akşener yaklaşık 10 dakika konuştu. Görüşme olumlu bir havada geçti.

Ancak CHP ile İYİ Parti arasındaki ittifak tartışmasına girilmedi.

Öte yandan dün Akşener’i ziyaret eden Akara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti liderine “İttifak konusudaki mesajınızı aldık. Ancak işbirliğine hazırız” dediği iddia ediliyor.