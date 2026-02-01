İmamoğlu ile beraber diploması iptal edilmişti: Sorbonne Üniversitesi'nden dikkat çeken karar

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla birlikte bu yıl diploması iptal edilen isimler arasında yer alan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı hakkında Sorbonne Üniversitesi'nden dikkat çeken bir karar geldi.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayan Saybaşılı, yatay geçiş sürecinde ‘usulsüzlük’ iddiasıyla diploması iptal edilen 28 kişiden biriydi.

Kararın ardından görevine bir süre daha devam eden Saybaşılı’nın Galatasaray Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemi’ndeki sayfasında artık ‘araştırmacı kurumdan ayrılmıştır’ ibaresi yer alıyordu. Galatasaray Üniversitesi İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Saybaşılı, devamında görevinden istifa ederek emekli olmuştu.

SORBONNE TALEBİ REDDETTİ

İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun 'lisans diplomasının' geçersiz olduğu gerekçesiyle yüksek lisans diplomasını da iptal etmişti. Saybaşılı'nın Sorbonne Üniversitesi'nden aldığı doktora derecesinin iptali için yapılan başvuru ise, üniversite tarafından karara bağlandı.

Halk TV'nin aktardığına göre, Sorbonne, Saybaşılı'nın doktora programı sürecinde hiçbir ihlal bulunmadığını ifade ederek doktora derecesinin ve diplomasının iptal edilmesi talebini oybirliğiyle reddetti.