İmamoğlu: İlk seçimde bu iktidar gidecek ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" diye bir suç olmayacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçuyla ilgili açıklama yaptı ve "İlk seçimde bu iktidar evine gidecek ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' diye bir suç olmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Ekrem İmamoğlu'nun mesajını yayımladı. İmamoğlu şunları söyledi:

"İlk seçimde bu iktidar evine gidecek ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" diye bir suç olmayacak.

İktidarda olmak; eleştirilebilmektir. Biz göreve geldiğimizde bu garabete son vereceğiz. Bir paylaşım yaptı diye, demokratik protesto hakkını kullandı diye hiç kimse haksız yere gözaltına alınmayacak, tutuklanmayacak, hapse atılmayacak. Etrafında hep dalkavuk isteyen akıl gidecek, özgürlüklerden yana bir anlayış gelecek.

Gençlerden korkmayın, etrafınızdaki dalkavuklardan korkun."