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İmamoğlu, İsrail'in hastaneye yönelik saldırısını kınadı: Uluslararası kurumlar acilen kafasını kumdan çıkarmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsrail'in 500 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına, "Bütün bu gelişmelere sessiz kalan, ağırdan alan uluslararası kurumları acilen kafasını kumdan çıkarmaya, acil olarak bölgedeki barış için çaba sarf etmeye davet ediyorum" diye tepki gösterdi.

Güncel
  • 18.10.2023 00:19
  • Giriş: 18.10.2023 00:19
  • Güncelleme: 18.10.2023 00:28
İmamoğlu, İsrail'in hastaneye yönelik saldırısını kınadı: Uluslararası kurumlar acilen kafasını kumdan çıkarmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik bombalı saldırısına tepki gösterdi. 

İmamoğlu, X hesabından şu açıklamayı yaptı: 

"İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurması bir insanlık suçudur. Sivil vatandaşların hedef alındığı bütün saldırıları sonuna kadar kınıyorum. Bütün bu gelişmelere sessiz kalan, ağırdan alan uluslararası kurumları acilen kafasını kumdan çıkarmaya, acil olarak bölgedeki barış için çaba sarf etmeye davet ediyorum."

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