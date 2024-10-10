İmamoğlu: İstanbul'un spor kenti olmasını arzuluyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul ve Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen ve “Gold Label” kategorisinde yer alan İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, 3 Kasım Pazar günü koşulacak.

İş Bankası 46. İstanbul Maratonu için düzenlenen basın toplantısı; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Parti Meclisi üyesi Turgay Özcan, CHP İstanbul milletvekili Engin Altay ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

"İSTANBUL'UN SPOR KENTİ OLMASINI ARZULUYORUZ"

"Bu büyük kitlesel etkinliğe, İBB olarak ev sahipliği yapmak, bizim için büyük bir gurur vesilesi" diyen İmamoğlu, "Daha sağlıklı ve mutlu bir kent var etme konusunda sporun önemini de biliyoruz. İstanbul'un, sporun hayatın içinde olduğu bir şehir olmasını arzuluyoruz. Bu yönüyle yeşil alanları genişleten, büyüten ve burada büyük atılımlar yapan, kentin her ortamında farklı deneyimleri sporla geçirebileceğiniz, yaşayabileceğiniz alanları özellikle çaba gösterip insanlarımıza kazandırıyoruz. Böylesi bir çalışmayla, İstanbul'un spor kenti olmasını da arzuluyoruz. Biliyoruz ki; böylesi iyi çalışmalar, ferahlatan, insanları mutlu kılan çalışmalar dostluğun, barışın ve kardeşliğin de teminatı olacaktır" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Son günlerde canımızı sıkan, moralimizi bozan birtakım gelişmelerde, biliyoruz ki, doğan her bebeğimizin yaşamının içerisinde, özellikle spora, sanata, bilime yönlendirilmesi, gerçekten dünya için büyük bir kazanç, ülkemiz için, şehrimiz için elbette çok büyük bir kazanç. Sporun, sadece fiziksel değil, mental gelişimlerine de büyük katkı sunduğunu biliyoruz. Zararlı alışkanlıklardan, davranışlarından insanları uzak tutuyor. Bu, aynı zamanda toplumun iyileşmesi anlamına geliyor. Faydalı uğraşlar, iyi vakit geçirebilecekleri ve kendilerini ifade edecekleri alanların gençlerimize daha umutlu bir geleceğe bakış imkanı sunduğunun farkında olan bir yönetimiz. Tam da burada, sporu böyle merkezine koyduğumuz bir noktada hizmetlerimizin birçoğu."