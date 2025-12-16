Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İmamoğlu: İstanbul’da yaptık, sıra tüm Türkiye’de

Ekrem İmamoğlu, Atatürk Kent Ormanı'nda yapılanları anlatan bir video paylaştı ve "İstanbul’da yaptık, sıra tüm Türkiye’de" dedi.

Güncel
  • 16.12.2025 21:18
  • Giriş: 16.12.2025 21:18
  • Güncelleme: 16.12.2025 21:25
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu: İstanbul’da yaptık, sıra tüm Türkiye’de

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Kent Ormanı'nda yapılanları anlatan bir video paylaştı ve "İstanbul’da yaptık, sıra tüm Türkiye’de" dedi.

İmamoğlu'nun sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Şehrin ortasında yemyeşil bir alan yıllarca atıl bırakıldı. Adeta halktan saklandı.

Ta ki 2019 yılına kadar. 
Biz geldik ve Atatürk Kent Ormanı’nı halka kazandırdık.

İstanbul’da yaptık, sıra tüm Türkiye’de 🇹🇷"

İmamoğlu'nun paylaştığı video şöyle: 

BirGün'e Abone Ol