İmamoğlu 'İstanbullulara müjde' notuyla duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, imar alanında yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu, “İstanbullulara müjdem var” diyerek uzun süredir üzerinde çalıştıkları uygulamayı hayata geçirdiklerini açıkladı.

Kaçak yapılaşmaya karşı önemli bir adım olduğu vurgulanan video paylaşımını İmamoğlu şu sözlerle duyurdu:

“İstanbullulara bir müjdem var. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir düzenlemeyi İBB olarak hayata geçirdik. Çatı katları artık bağımsız birim olarak kullanılabilecek, imar artışı olmadan belli tasarım ilkelerine uyarak yapılacak düzenleme kentsel dönüşüme hız katacak.”