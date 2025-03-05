İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İzmir Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldiğini belirtti.

İmamoğlu görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile güçlü bir işbirliğine imza atıyoruz. Bugün Belediye Başkanınız Cemil Tugay ile bir araya geldik, KİPTAŞ ile riskli yapıların yenilenmesi, İBB Miras ile kültürel mirasın canlandırılması, AKOM ile afet yönetimi, Ağaç AŞ ile yeşil alan çalışmaları, İSKİ ile su ve kanalizasyon altyapısı, Çevre Koruma Dairesi ile misyon kent çalışmaları alanlarında bilgi, deneyim paylaşımı ve proje ortaklığı kuracağız."