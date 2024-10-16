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İmamoğlu: Karar hukuki değil siyasidir, Kemal Bey’in sonuna kadar yanındayız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye zorla getirilmesi kararına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Zorla getirme kararlarını onlarca suç kaydı olup ortalıklarda gezenlere işletin" ifadesinde bulundu

Güncel
  • 16.10.2024 21:59
  • Giriş: 16.10.2024 21:59
  • Güncelleme: 16.10.2024 22:01
Kaynak: ANKA
İmamoğlu: Karar hukuki değil siyasidir, Kemal Bey’in sonuna kadar yanındayız
FOTOĞRAF: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, X hesabı üzerinden CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemeye zorla geririlmesi kararına ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Zorla getirme kararlarını onlarca suç kaydı olup ortalıklarda gezenlere işletin. 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na devam eden bir dava sebebiyle verilen zorla getirme kararı hukuki değil siyasidir. Bu süreçte Kemal Bey’in sonuna kadar yanındayız."

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