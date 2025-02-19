İmamoğlu: Karla mücadele çalışmalarımızı değerlendirmek için AKOM’dayız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "İstanbul’daki kar yağışı ile ilgili son durumu ve karla mücadele çalışmalarımızı değerlendirmek için AKOM’dayız" dedi.

İmamoğlu, evsiz vatandaşlar için barınma ve ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda çalışma yapıldığını kaydetti.

İmamoğlu, karla mücadele nedeniyle metro ve tramvay gibi toplu ulaşım araçlarında sefer sayılarının artırıldığı ve sefer saatinin uzatıldığını kaydederken deniz trafiğinde iptallerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Sokak hayvanlarıyla da ilgili açıklama yapan İmamoğlu, beslemenin sürdürüleceğini bildirdi.

Öte yandan İmamoğlu, çeşitli noktalarda çorba vb. gibi dağıtımının gerçekleştirileceğini bildirdi.

İmamoğlu, vatandaşlardan mecbur kalmadıkça araçla trafiğe çıkmamaları ve toplu ulaşım kullanmalarını istedi.

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