İmamoğlu, kentsel dönüşümde yapı sahiplerine verilecek desteğin koşullarını anlattı

İstanbul Büyükşehir (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Riskli yapı sahibi, hane içi aylık gelir toplamda 2 asgari ücretin altında olan dar gelirli ailelerin KİPTAŞ ile yapacakları binaların maliyetinin yüzde 60'ını belediye olarak biz karşılayacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentsel dönüşümde yapı sahiplerine verilecek ekonomik desteğin koşullarını anlattı.

Sosyal medya hesabından "Kentsel dönüşüme can suyu geliyor" başlığı ile paylaşım yapan İmamoğlu, dar gelirli ailelere İBB iştiraki KİPTAŞ tarafından inşa edilecek binaların maliyetlerinin nasıl karşılanacağını detaylandırdı.

İmamoğlu, söz konusu destekleri ve koşulları şöyle anlattı:

"Riskli yapı sahibi dar gelirli emeklilerin ise aynı kampanyadaki yapım maliyetlerinin yüzde 65'ini İBB olarak biz karşılacağız.





Aynı şekilde hane içi gelir 3 asgari ücretin altındaysa yüzde 40, aynı durumdaki emeklilere yüzde 45 maliyet desteği geliyor.





Hızlı bina taramada yüksek risk grubuna ait olduğu tespit edilen 6 bin 920 yapıdaki 80 bin aileye ilave 7000 TL kira yardımı, emeklilere de 9 bin TL kira desteği yapacağız."