İmamoğlu: Koltuğu kendi koltuğu zanneden akıl, derhal aklını başına alsın!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metro Hattı’nda çalışanlarla birlikte, “1. Etap TBM (Tünel Delme Makinası) İlerlemesi” çalışmalarına ziyaret etti.

Mahmutbey Bölge Parkı İstasyonu şantiyesinde gerçekleşen buluşmada İmamoğlu’na, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer eşlik etti.

Burada açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "20. Yüzyılın başında nasıl ki demir yolları bir milli meseleyse, bugün de metro ve raylı sistemlerde öyle. Bu konu, siyasi meselelere alet edilebilecek bir mesele değildir. Bu konunun dünü, bugünü, yarını iyi planlanarak hareket edilmelidir. Bugün biz varız. Dün başkaları vardı. Yarın da başkaları olabilir bu koltuklarda" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi: "Bu koltuklar, millete ait koltuklardır. Alınacak veya alınmayacak bütün kararların, milletimizin yaşamına olan pozitif ya da negatif etkisi hesap edilmelidir. Onun için günlük siyasi çıkarlara, menfaatlere alet edilmemesi şarttır. Vatandaşın bir bölümünü ödüllendirilip, diğer bölümünün cezalandırılması gibi akıl dışı konulara alet edilmiştir geçmişte metro meselesi bile. Bu yanlışları gördük, yaşadık. Örneğin; projesi bakanlıkça onaylanmış, kredisi hazırlanmış, sadece tek bir imzaya kalan Sefaköy-Küçükçekmece-Avcılar-Beylikdüzü-Büyükçekmece-TÜYAP Metrosu’na yönelik engelleme, bizi derinden üzüyor ve gerçekten sarsıyor. Bir vatandaş olarak sarsıyor."

"UTANÇ VERİCİ"

adece tek bir imzaya kalan Sefaköy-Küçükçekmece-Avcılar-Beylikdüzü-Büyükçekmece-TÜYAP Metrosu’nun 2 yıla yakındır yatırım planına alınmadığını belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Az önce bahsettiğim o 3,5 milyonluk nüfusu, bir başka koldan Esenyurt'u da içine katarak, bir başka koldan İstanbul'un merkezine bağlayacağını dört gözle bekleyen 2 belediye başkanımız burada hem Esenyurt hem Avcılar. Sadece iki belediye başkanımızın resmi nüfusu 1,5 milyon. Ne yazık ki ülkemizde, şehrimizde artık bir ‘gayri resmi nüfus’ diye kayıt altına aldığımız utanç verici bir istatistik konuşuyoruz. İki ilçe, 2 milyonun üzerinde. Bu kadar basit. Yani Beylikdüzü'nü katmıyoruz, Büyükçekmece'yi katmıyoruz, Başakşehir'in büyük bölümünü katmıyoruz, Küçükçekmece'yi katmıyoruz. Bunları kattığınızdaki nüfusa bakar mısınız? Ve bu engelleniyor. 2 yıla yakındır yatırım planına alınmıyor. Üzüntü verici.

Bizzat görüşmelerini yapıyorum. Buradan isim veriyorum. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası. Ülkemizde birçok kamu hizmetine de kredi imkanı sunan kalkınma bankası. Teşekkür ediyorum ilgilerine. Yani bir kredi onaylıyorlar ama şunu anlayamıyorlar mesela. ‘Ya bunu niçin imzalamazlar?’ Soru böyle soruluyor. Dünya Başkanı ziyaretime geliyor, bu işin en başındakiler ziyaretime geliyor. Ben, ağzımı açıp bir şey diyemiyorum. Utanç verici. Bu millet adına utanç verici."

"SİYASİ KİBİRDEN KURTULUN"

"Bu siyaset hasımlığı nedir Allah aşkına? Bundan kurtulun. Siyasi kibirden kurtulun. Hasımlıktan kurtulun" diyen İmamoğlu, "Ben her yerde hatırlatacağım. Koltuğu kendi koltuğu zanneden akıl, derhal aklını başına alsın. Benim oturduğum koltuk, millete aittir. Küçükçekmece Belediye Başkanımız, Esenyurt Belediye Başkanımız, Avcılar Belediye Başkanımız… Koltuk, millete aittir. Fazla da oturmamalarını tavsiye ederim. Böyle sahada, sokakta, caddede, meydanda gezsinler. Sakın o koltuğun ısısını, kendilerine ait bir sıcaklık olarak görmesinler" diye konuştu.

İmamoğlu, "Milletin onlara verdiği yetkinin, milletin onlara verdiği bir iradenin kullanıldığı bir alandır. Onun için yüksek adalet, yüksek şefkat, yüksek hoşgörü, yüksek demokrat ruhu; her şeyi taşımakla yükümlüdürler. Ama bunu ne yazık ki biz İstanbul'un birçok konusunda yaşayamıyoruz. O bir imzayı esirgeyenlerin, milyonlarca İstanbul'u metrosuz bırakanların siyaset anlayışı, bu şehre de zarar veriyor, bu ülkeye de zarar veriyor. ifadelerini kullandı.

ÇAĞRI YAPTI

"Bu süreçte, özellikle son 10 yılın, 12 yılın kötü yönetim anlayışının kesinlikle zihinsel anlamda bertaraf edilmesi lazım" ifadesini kullanan İmamoğlu, şu çağrıda bulundu.

Ben, milletimiz adına diyorum ki; Cumhurbaşkanlığı yatırım planına alınmamış projelerimizi, lütfen yatırım planına alın. Bunların içinde metrolar var. Bunların içinde atıktan enerji üretme tesislerimiz var. Üzüntü verici. Artı; Hazine onayı verilmemiş, projesi yürüyen… Finans Şehir’in altından geçecek veya bunun gibi önemli hatlarımıza katkı sunacak, projesi yürüyen ama onu daha da hızlandırıp bitirmemize fırsat verecek olan, bize merkezi idareden gelen, yani maliyeden gelen paydan kullanacağımıza, 2-3 yıl ödemesiz, bugünün ekonomik zorluklarında 6-7 yıl ödemeli, 8 yıl ödemeli kredileri bulup, bu memleketin kasasına sokmamızı engelleyen tek şey ne biliyor musunuz? Bir mürekkep, bir kalem! Bir vekalet, kefalet yok. İstatistiki olarak Hazine onayı demek, memleketin istatistiğine bunu kaydetmeleri. Bunu yapmıyorlar. Üzüntüyle söylüyorum.”