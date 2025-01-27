İmamoğlu konuşuyor: "Hükümet iş sorumluluk almaya gelince ortadan kayboluyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun iletişim ekibinden dün yapılan açıklamada, İBB Başkanı'nın "yaşanan hukuksuzluklara ilişkin kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli ve çarpıcı bilgileri paylaşacağı" belirtilmişti.

Toplantıda CHP'li İstanbul belediye başkanları da bulunuyor.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hükumet iş sorumluluk almaya gelince ortadan kayboluyor.

Siyasi parti genel başkanlarının tutuklanmasına Türkiye alışık.

Selahattin Demirtaş 7 yılı aşkın bir süredir cezaevinde tutuluyor. Sayın Ümit Özdağ da tutuklandı. Bunlar ancak darbe döneminde yaşanan durumlardı.

Yargı eliyle genel başkanların cezaevine atıldığı günleri kabul edemeyiz.

Buradan hem Selahattin Demirtaş ve hem de Ümit Özdağ'a sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum.

AKP kongresinin bitmesi beklendiği için faciayla ilgili eksik bilgi verilmesi büyük bir skandaldır. 4 bakan, siyasi şov tamamlandıktan sonra kamuoyunu bilgilendirmiştir.

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