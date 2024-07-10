İmamoğlu: Kötü ekonomik politikalar vatandaşın belini büküyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 20 yeni projenin toplu temel atma töreninde konuştu. "Vatandaşa hizmetin partisi olmaz" diyen İmamoğlu, kamuda israfın sona erdirilmesi gerektiğini söyledi. İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın ne yazık ki uygulanan kötü ekonomik politikalarla birlikte ekonomik kriz şartlarıyla beli bükülmekte" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile birlikte ilçede gerçekleştirilen 20 yeni projenin toplu temel atma törenine katıldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’in ilçeye hak ettiği hizmeti, değeri vereceğine inandığını belirten İmamoğlu, “İş disiplinini ve ahlakını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde birlikte hizmet ettiğimiz dönemde ve daha öncesindeki siyasi görevlerini de biliyorum ve tanıyorum. Göreceksiniz, sizlerin de desteğiyle Sancaktepe’nin gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı, Alper Yeğin olacak” dedi.

“Belediye başkanı olmak, bir makam sahibi olmak değildir” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Yüce bir görev ve yüce bir sorumluluk sahibi olmak demektir. Makamına değil, görevine ve sorumluluklarına odaklananlar en güzel makama zaten kavuşurlar. İnanın, hiçbir şeyle değişmeyecek bir biçimde halkın gönlünde taht kurarlar. Biz bu anlayış içinde çalışan bir ekibiz. Bu anlayışı en iyi şekilde temsil etmek zorunda olduğunu bilen bir ekibiz. Makamına değil, görevine ve sorumluluklarına odaklanan herkesle bu kardeşimiz uyum içerisinde el ele çalışırız.

Derdi makamı olmasın, vatandaş olsun, sorumlulukları olsun. İnanın, vatandaşa hizmetin partisi olmaz. Vatandaşa hizmetin kutsallığı hiçbir şeyle değişmez, değişilmez. Çok çalışan, aklın, bilimin ve adaletin yolundan ayrılmayan birkaç kişinin değil; halkın, milletinin sözünü dinleyen herkes de ben gönülden çalışırım. Onunla beraber yol yürürüm. İnanın, böyle davranan herkes benim gözünde birdir ve çok değerlidir.”

"İSRAFI SÖKÜP ATMALIYIZ"

Kamu kurumlarında israfın bitirilmesi gerektiğini de vurgulayan İmamoğlu, "Özellikle kamu kurumlarında israfı söküp atmalıyız. Akılcı ve verimli yatırımlar yapmalıyız. Milletimizin parasını en bereketli şekliyle değerlendirmeliyiz. Özü nedir, biliyor musunuz? Milletimizin parasını milletimize vermektir. Milletimizin hakkını milletimize teslim etmektir” dedi.

Herkese eşit hizmet götürmenin önemine de değinen İmamoğlu, mevcut ekonomik şartlara vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızın ne yazık ki uygulanan kötü ekonomik politikalarla birlikte ekonomik kriz şartlarıyla beli bükülmekte" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN MESAJ

Açılış törenine, Saraybosna’da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de mesaj gönderdi. Özel, şunları söyledi:

"Temel atma törenine davetiniz için teşekkür ederim. Soykırımının yıl dönümü nedeniyle Bosna Hersek’e gerçekleştireceğimiz ziyaret sebebiyle aranızda bulunamıyorum. Bugün temelleri atılan projelerin, Sancaktepe’nin daha modern ve yaşanabilir bir ilçe olmasında önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bu vesileyle halkçı belediyecilik anlayışıyla yurttaşlarımızın hizmetine sunduğunuz projelerin değerli Sancaktepelilere hayırlı olmasını diliyor, şahsınızda törene katılan değerli konuklara sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”