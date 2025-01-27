İmamoğlu: "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz"

Yargıya yönelik eleştirilerinin ve bilirkişi hakkındaki sözlerinin ardından hakkında jet hızıyla soruşturma başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" mesajı paylaştı.

Hakkında soruşturma başlatılan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından konuya dair mesaj yayımladı. Tek cümlelik bir mesaj yayımlayan İmamoğlu, "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" dedi.

“Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz.” — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 27, 2025

Bir süredir gerçekleştirilen kayyum operasyonlarının ardından İmamoğlu, iktidara tepki göstermişti. İmamoğlu, "Turpun Büyüğü" başlığıyla bir basın toplantısı düzenlemiş ve daha kürsüden iner inmez hakkında soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu daha sonra akşam saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti.

CHP'Lİ İSİMLER AYNI SLOGANI PAYLAŞMAYA BAŞLADI

İmamoğlu'nun bu paylaşımından dakikalar sonra Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" paylaşımı yaptı. Öte yandan CHP'li isimlerin yanı sıra İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt da X hesabından "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganını paylaştı.