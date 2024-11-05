İmamoğlu liderler turuna başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelere kayyum atama kararlarının ardından siyasi parti liderleri ile görüşmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi.

Kayyum kararlarını görüşmek için Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı sıfatıyla parti liderlerinden randevu isteyen Özel, ilk olarak Cumhuriyet Hakl Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

İmamoğlu'nun gün içerisinde sırasıyla Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesi bekleniyor.

BAHÇELİ'DEN GÖRÜŞME TALEBİNE RET

Öte yandan İmamoğlu'nun Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den istediği randevu talebi reddedildi.

Bahçeli, bugünkü grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada İmamoğlu'nu hedef alarak, "Ekrem İmamoğlu'nun siyasetini tasvip etmediğim için kendisiyle görüşmeyi doğru bulmuyorum" dedi.