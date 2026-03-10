İmamoğlu, mahkemedeki konuşmasını 'kendi sesi'yle paylaştı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklu yargılandığı İBB Davası'nın bugünkü duruşmasında yaptığı konuşmayı paylaştı. Yapay zeka aracılığıyla kendi sesinden seslendirilen savunmayı, paylaşan İmamoğlu, "Bu sistemin derdi benimle. Ben burada sizinle bu süreci yönetmeye hazırım. Savunmamı yapmaya hazırım" notunu düştü.

İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Benim talebim çok basit. Arkadaşlarımı evlerine yollayın.

Bu sistemin derdi benimle. Ben burada sizinle bu süreci yönetmeye hazırım. Savunmamı yapmaya hazırım.

Bu insanları tutuksuz yargılayın. Anneler çocuklarıyla buluşsun. İnsanlar hasta. Gitsin tedavilerini yaptırsın, duruşmalara gelsin.

Ramazan ayındayız. Bayram geliyor. Bu arkadaşlarımı evlerine yollayın."