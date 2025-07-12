İmamoğlu Malatya'ya seslendi: "Bu kirli düzene boyun eğmeyeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, önümüzdeki ilk genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının Türkiye ayağının yeni durağı Malatya oldu.

İMAMOĞLU: “BU KİRLİ DÜZENE BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

İmamoğlu’nun Silivri’deki hücresinden Malatya’ya yolladığı mektubu, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız okudu. İmamoğlu, Kamacı tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Malatya’nın yiğit halkı, Battal Gazi’nin torunları… Selam olsun her sabah ocağını tüttürmeye devam eden emekçiye, her şeye rağmen bu topraklardan göç etmeyip umutla tutunan gençlere… Selam olsun Battal Gazi’nin izinden gidenlere... O, nasıl ki bu topraklarda cesaretiyle, bilgeliği, adaletiyle nice hizmetler yaptıysa, siz de bugün bu meydanda, aynı iradeyle adaletsizliğe, haksızlığa, baskılara karşı duruyorsunuz. 19 Mart’tan bu yana yaşadıklarımız, sıradan bir adli süreç değil; siyasetin hukuk kılıfına sarılarak boğulmaya çalışılmasıdır. Bunların hiçbiri, bağımsız ve tarafsız yargının işi değildir. Bu, iktidarın yargı sopasını siyasete karşı kullandığı bir kuşatma harekâtıdır. İktidar, sandıkta kaybetmenin öfkesini hukukun arkasına saklayarak intikam almaya çalışıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu kirli düzene boyun eğmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz: Bu millet, adaletsizliği unutmaz. Bu millet, hesabı sandıkta görür.”

“BU MÜCADELEYİ SADECE BİR ŞEHİR İÇİN DEĞİL, BU ÜLKENİN TAMAMI İÇİN VERECEĞİZ”

“Sevgili Malatyalılar; biliyorum, yurdun dört bir tarafında Malatya’nın gençleri de iş bulamıyor, kadınları üretimden dışlanıyor. Tarlalar verim kaybediyor, esnaf borçla boğuşuyor. Göç artıyor; şehir yalnızlaşıyor, yaşlanıyor. Ama biz, bu döngüyü kırmaya kararlıyız. Malatya’yı, yeni bir kalkınma modelinin, onurlu bir emeğin, adil bir geleceğin öncü şehirlerinden biri yapacağız. Depremin hem gönlünüzde hem de şehrinizde oluşturduğu boşluğu hizmetle dolduracağız. Çarşı pazarınız, Ulu Cami’nin avlusu yine kalabalıklarla dolacak. Bu kadim şehir, yeniden Anadolu’nun üretim üssü olabilir. Organize sanayileri, teknoloji ve tarım ekosistemleriyle entegre edeceğiz. Kadınların ve gençlerin eğitimde, istihdamda, siyasette eşit söz sahibi olduğu bir Malatya kuracağız. İnşaatla değil bilimle, talanla değil planla, rantla değil halkla büyüyen bir Malatya için hem sosyal devleti büyüteceğiz hem hukuku güçlendireceğiz. Ve bu mücadeleyi, sadece bir şehir için değil, bu ülkenin tamamı için vereceğiz.”

“BU KARANLIK DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

“Bize düşen, yılmadan, yorulmadan, dimdik yürümektir. Battal Gazi’nin mirası budur: Mazlumdan yana, zalime karşı saf tutmak! O yüzden buradan, bu duvarların ardından size en derin selamlarımla bir de çağrıda bulunuyorum: Omuz omuza duralım. Birbirimize yaslanalım. Bu adaletsizliğe, bu yalanlara, bu baskılara teslim olmayalım. Cesaret ve kararlılığa, ekmek ve su kadar ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Ve en çok da birbirimize. Bu ülkenin yarını bizim ellerimizde. Ve o eller, bir kez birleşti mi artık hiçbir güç tutamaz. Asla boyun eğmeyeceğiz. Bu karanlık düzeni değiştireceğiz. Ve mutlaka ama mutlaka kazanacağız. O zaman her şey çok güzel olacak. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

Malatya buluşması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam ediyor…