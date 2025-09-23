İmamoğlu: Mansur Yavaş Başkanımızın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın yanında olduğunu vurgularken "Bu kirli algı operasyonlarını yapmakta ısrar edenlere, bu operasyonlar için devletin kaynaklarını kullanmaktan utanmayanlara nispet hizmetlerimizle ve tüm direncimizle buradayız" dedi.

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İktidarın CHP’li Belediyelere dair algı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Yaptığı hizmetlere, dürüstlüğüne ve hukuka olan bağlılığına bütün milletimizin şahit olduğu Mansur Yavaş Başkanımızın her zaman olduğu gibi bugün de yanındayız.

Bu kirli algı operasyonlarını yapmakta ısrar edenlere, bu operasyonlar için devletin kaynaklarını kullanmaktan utanmayanlara nispet hizmetlerimizle ve tüm direncimizle buradayız."