İmamoğlu: Maya'nın içerde dışarda herkese mutluluk getirmesine engel olamadılar

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten'in kızı Maya'nın dünyaya geldiğini anımsatarak, "Sırf benimle çalıştığı ve İstanbul'u ranta teslim etmediği için şu an cezaevinde olan Ramazan Gülten'in kızının dünyaya gelişini görmesine izin vermediler. Ama Maya'nın içerde dışarda herkese mutluluk getirmesine engel olamadılar" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer veridi:

"Hoşgeldin Maya. Sırf benimle çalıştığı ve İstanbul'u ranta teslim etmediği için şu an cezaevinde olan Ramazan Gülten'in kızının dünyaya gelişini görmesine izin vermediler. Ama Maya'nın içerde dışarda herkese mutluluk getirmesine engel olamadılar. Ramazan'ı ve eşi Pınar'ı tebrik ediyorum. Maya'ya da annesiyle babasıyla uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum."