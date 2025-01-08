İmamoğlu: "Memleketin demokrasi ve adalet sorunlarını biz çözeceğiz"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İSKİ Silivri Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni'nde konuştu.

İSKİ’nin, kendi 5-6 yıllık dönemlerinde, 2019 öncesindeki 25 seneye bedel iş yaptığına dikkat çeken İmamoğlu, şöyle konuştu:

“2019 öncesinde, bugünden, döviz bazında en az yüzde 25-30 daha pahalıya su satıyorlardı. Hem de bütçe fazlası veriyordu İSKİ. Ne yapıyorlardı o parayla biliyor musunuz? Uydur kaydır yöntemlerle İBB'ye yolluyor, İBB bütçesinden de başkalarına aktarılıyordu ama yatırım yapmıyorlardı. 2019’dan önce, şu an yaptığımız bu işlerin maliyeti de döviz bazında, en az yüzde 50 daha ucuzdu. Bakın hem maliyet ucuz hem su pahalı; daha az iş yaptılar. Şimdi suyu daha ucuza satıyoruz. Maliyet, en az 2 katına çıkmış döviz bazında. Ama daha çok iş yapıyoruz. Nasıl? Mucize mi yapıyoruz biz? Hayır. Milletin parasını millet için harcıyoruz. Yaradan da bizim bütçemize verdikçe bereketini veriyor. İşin özü budur. Başka bir özü yoktur.”

“Memleketin tamamının böyle bir yönetime acilen ihtiyacı vardır” diyen İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sadece İSKİ değil, onun dışındaki hizmetlerle insan ayırmadık. Ama bugünün iktidarı, çok basit, trajikomik bir olayda bile Silivri'yi ayırdı. Seçimden önce, Ak Partili belediyeler Ekrem İmamoğlu'na karşı daha büyük bir mücadele versin diye, çok ayıp bir biçimde, ayıplanacak bir biçimde, cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneğinden ilçe belediyelerine para yolladı."

"BU MEMLEKETİN BARIŞINI DA HUZURUNU DA BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Ülke sorunlarına dair de mesajlar veren İmamoğlu, konuşmasını şöyle noktaladı:

"Bu memleketin barışını da huzurunu da biz çözeceğiz. Bu memleketin yoksulluk sorununu da biz çözeceğiz, bu memleketin demokrasi, hak, hukuk, adalet sorunlarını da biz çözeceğiz. Buna hazırız. İşte tam da bu yoldan dönmeye hiç niyetimiz yok sevgili dostlarım. Onun için burada hizmet ediyoruz. Bugün Silivri'de temel atacağız, yarın Bağcılar'da, bir başka gün Şile'de, bir başka gün Pendik'te. Bizim için fark etmez."