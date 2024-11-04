İmamoğlu, Mısır'daki forumda kayyum atamalarına tepki gösterdi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “12. Dünya Kent Forumu”na (WUF12) katılmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti.

İmamoğlu, dünyanın farklı coğrafyalarından yerel yöneticileri bir araya getiren WUF12’nin, “Yerel Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Kurtarma Planı” başlıklı oturumunda açıklamalarda bulundu.

Esenyurt, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına tepki gösteren İmamoğu, "Yine adalet için, haksızlığa uğrayan meslektaşlarımız için de sesimizi yükseltmek gerektiğine inanıyorum. Ülkemde, seçilmiş yerel yöneticilerimizin görevden alınarak, yerlerine kayyum atanması, her geçen gün daha yaygınlaşıyor" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Geçen hafta, mensubu olduğum ana muhalefet partisinin yönetimindeki Türkiye’nin en büyük ilçesinin belediye başkanı Prof. Ahmet Özer tutuklandı. Bugün de Mardin, Batman ve Halfeti’den üç belediye başkanı daha görevden alındı ve yerlerine kayyum atandı."

İmamoğlu, şunları vurguladı: "Refah, adalet ve barış için çalışan yerel yöneticilerimize ve onları seçen halkın iradesine bu müdahale, ne hukuken ne de siyaseten haklı gösterilemez. Bu düşüncelerle Dünya Kent Forumu’nun hepimiz için verimli geçmesini diliyorum."