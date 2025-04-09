İmamoğlu'na açılan Akın Gürlek davasının ilk duruşması Silivri'ye alındı

Tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na açılan Akın Gürlek davasının 11 Nisan'da görülecek ilk duruşması Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na alındı.

Salonun değiştirildiğini duyuran CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları söyledi:

"Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı. Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum. Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak!"

Ekrem Başkan’ın Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek 11 Nisan 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde yapılacak duruşması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 Nolu duruşma salonuna alındı.

Ben bu salonu Ergenekon duruşmalarından hatırlıyorum.

Filmin başı aynı, sonu da aynı olacak! pic.twitter.com/3zSBnIE7y2 — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) April 9, 2025

Günaydın'ın paylaştığı tutanakta şu ifadeler yer alıyor:

"Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek, Tehdit, Hakaret suçlarından Mahkememizin 2025/52 Esas sayılı dava dosyasında yargılanan sanık Ekrem İmamoğlu, Mahkememizce 18/02/2025 tarihinde usulüne uygun yapılan tebliğ ile 11/04/2025 günü saat 10.00’da yapılacak duruşmaya celp edilmiş ancak daha sonra başka suçtan tutuklanarak Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alınmıştır.

Mahkememizce her ne kadar Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 08/04/2025 tarihinde yazılan müzekkere ile sanığın duruşma günü Mahkememiz duruşma salonunda hazır edilmesi istenilmiş ise de; duruşmaya katılım sayısının fazla olabileceği, Mahkememiz duruşma salonunun fiziki şartlarına göre tarafların mağduriyetlerinin oluşabileceği, İstanbul Adliyesi içerisinde ve çevresinde çalışma düzeninin korunması ve güvenlik hususları göz önüne alınarak duruşmanın 6763 sayılı kanunun 21. Maddesi ve 5271 sayılı CMK hükümlerine göre Silivri Açık Cezaevi Yerleşkesi Duruşma Salonları binasında bulunan 2 Nolu duruşma salonunda yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu hususta Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna müzekkere yazılarak işbu tutanağın sanığa gün beklemeksizin tebliğ edilmesine ve düzenlenecek tebliğ belgesinin Mahkememize gönderilmesine, ayrıca sanığın Mahkememiz duruşma salonunda hazır edilmesi işleminin geri alınmasına, duruşmanın belirlenen tarih ve saatte belirtilen duruşma salonunda hazır bulunmasının istenilmesine,

İşbu tutanağın sanık müdafiilerine tebliği ile duruşma gün ve saatinde belirtilen duruşma salonunda hazır bulunmalarının istenilmesine,

Diğer usuli işlemlerin Mahkeme kalemince yerine getirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir."