İmamoğlu'na açılan 'çirkin davası' ertelendi: Savcı, davanın düşürülmesini talep etti

Silivri Cezaevi'nde 1 yıldır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan ve siyasi yasak talebi içeren “çirkin” davası, 5 Mart'a ertelendi.

Ekrem İmamoğlu hakkında, bir fuar ziyareti sırasında Serkan Şahin'e hakaret ettiği iddiasıyla açılan "çirkin davasında" ilk duruşma bugün Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Savcı, ön ödemenin yapıldığını ve makbuzunun dosyaya sunulduğunu belirterek davanın düşürülmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, duruşmayı 5 Mart'a erteledi.

İddianamede, İmamoğlu’nun sözleri nedeniyle “hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilmişti.

BENZER DAVA DA ÖN ÖDEME İLE KAPANMIŞTI

İmamoğlu hakkında daha önce de, tutuklandığı gün “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında adliyede bulunduğu sırada görevli iki savcıya hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlamasıyla görülen dava, savcının aksi yöndeki görüşüne rağmen İmamoğlu’nun ön ödeme yapması üzerine ekim ayında düşmüştü.