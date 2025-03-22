İmamoğlu'na destek yürüyüşünde 4. gün: Ankara'da yürüyüş başladı

İBB’ye yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınmasının ardından demokrasi ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanında başlayan halk eylemleri sürüyor.

Eylemlerin 4. gününde de Ankara'da Güvenpark'a yürüyüşler devam ediyor.

Toplanan kalabalık ellerinde pankartlar ve sloganlar ile Güvenpark'a yürüyor.

SOL Parti'nin Güvenpark'a girişi sırasında polisten müdahale: Partililer biber gazından etkilendihttps://t.co/IETDl94lw3 pic.twitter.com/pASqNsOoR7 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 22, 2025

21.00'de SOL Parti'nin Güvenpark'a girişi sırasında polisin müdahalesi sonrası bazı partililer biber gazından etkilendi.