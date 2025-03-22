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İmamoğlu'na destek yürüyüşünde 4. gün: Ankara'da yürüyüş başladı

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde başlayan protestolar 4. gününde. Ankara'da yurttaşlar sloganlar eşliğinde Güvenpark'a doğru yürüyüşe geçti.

Güncel
  • 22.03.2025 20:07
  • Giriş: 22.03.2025 20:07
  • Güncelleme: 22.03.2025 21:08
İmamoğlu'na destek yürüyüşünde 4. gün: Ankara'da yürüyüş başladı
ANKA

İBB’ye yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınmasının ardından demokrasi ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanında başlayan halk eylemleri sürüyor.

Eylemlerin 4. gününde de Ankara'da Güvenpark'a yürüyüşler devam ediyor.

Toplanan kalabalık ellerinde pankartlar ve sloganlar ile Güvenpark'a yürüyor.

21.00'de SOL Parti'nin Güvenpark'a girişi sırasında polisin müdahalesi sonrası bazı partililer biber gazından etkilendi.

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