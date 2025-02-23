İmamoğlu'na diploma soruşturmasına Yavaş'tan ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için açılan diploma soruşturması hakkında konuştu.

Yavaş, Genç Akademi Bahçelievler’in açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ön seçim başvurusunun kabul edilmesiyle birlikte açılan diploma soruşturması hakkında ne düşündüğü sorulan Mansur Yavaş, “Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim” yanıtını verdi.

''FİKİR AYRILIĞI VAR GİBİ GÖRÜNTÜLERİN İÇERİSİNDE BENİ ASLA BULAMAYACAKSINIZ''

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Tayfun Tanju Kara Spor Merkezi'nin açılışında imza toplayarak adaylığını ilan edip etmeyeceği ve yol haritasının nasıl olacağı sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullanmıştı: "Bunları konuşmak için çok erken. Çünkü biz en son birlikte yaptığımız toplantıda bütün alternatifleri masaya yatırdık. Bu alternatifler tabii ki hep gündemde olacaktır ama şu anda ben erken seçimin tarihi yok, bir şeyi yok. Bunları konuşmak için çok erken. Sayın Genel Başkanımıza ve Ekrem beye orada da şunu söylemiştim; bizim kendi başımıza aday olma ya da olmama diye bir hakkımız yok artık. Toplum, günü geldiğinde ne karar verirse, talep olursa bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu söylerken de asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içerisinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir."

NE OLMUŞTU?

Veryansın Tv Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğunu iddia etmişti. Atay, İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğünü ve 1987'de İstanbul Üniversitesi'ne yatay ve dikey geçiş yapmasının imkansız olduğunu öne sürmüştü.

İddianın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaparak İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olduğunu ve bu konudaki belgelerin hem İBB arşivinde hem de üniversite arşivinde yer aldığı bildirmişti.

İmamoğlu'nun lisans diploması da İBB Teyit hesabı tarafından paylaşılmıştı.

Buna karşın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nu 26 Şubat'ta ifade vermeye çağırdı.