İmamoğlu'na diploma soruşturmasında yeni belgeler: Üniversite, ‘koşulları sağladı’ demiş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlatılırken iddiaların zamanında CİMER'e sorulduğu ve İstanbul Üniversitesi'nin konuyla ilgili açıklama yaptığı ortaya çıktı.

OdaTV'de yer alan habere göre, 2020 yılında CİMER'e yapılan bir şikâyette İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaptığı ve haksız geçiş yaptıysa "kamu vicdanı açısından menfaatin" geri alınması istendi.

İstanbul Üniversitesi'nden gelen yanıtta ise İmamoğlu’nun 1990 yılında ilan edilmiş olan yurt dışı (2.sınıf) yatay geçiş kontenjanına başvurduğu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul koşullarını yerine getirdiği ve bu şekilde kayıt olduğu ifade edildi.

İstanbul Üniversitesi’nden gelen yanıtta, İmamoğlu’nun başvurusunun mevcut düzenlemelere uygun olarak değerlendirildiği ve gerekli kabul koşullarını sağladığı ifade edildi. Üniversite, ilgili yönetmeliğe atıfta bulunarak sürecin usule uygun işlediğini vurguladı.

Öte yandan, OdaTV’nin haberine göre, 5 yıl önce CİMER’e yapılan bu şikayetin ardından İstanbul Üniversitesi’nin verdiği yanıtla konunun kapandığı belirtiliyor. Ancak YÖK tarafından hazırlanan rapor ve soruşturmanın seyri, meselenin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

KABUL KOŞULLARINI YERİNE GETİRDİĞİ İÇİN KAYIT KABUL EDİLMİŞ

CİMER’e yapılan şikayetin ardından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, İşletme Fakültesi Dekanlığı’na bir yazı göndererek konuyla ilgili yanıt istedi. İstanbul üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığından yanıt 24 Mart 2020 tarihinde geldi.

CİMER’e yapılan başvurunun incelendiği belirtilerek, İngilizce İşletme programı mezunlarından Ekrem İmamoğlu’nun 1990 yılında ilan edilmiş olan yurt dışı (2.sınıf) yatay geçiş kontenjanına başvurduğu ve başvurusunun ilgili maddelerce değerlendirilerek kabul koşullarını yerine getirdiği ve bu nedenle kayıt olduğu ifade edildi.

İstanbul Üniversitesi'nden gelen yanıtta ilgili yönetmeliğe de yer verildi.