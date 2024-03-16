İmamoğlu'na elindeki Kuran'ı sallamıştı: İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği, Çekmeköy - Sultanbeyli metro hattının 1. etap açılışında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kuran sallayan şahsa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanılmamış olup, konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na metro açılışında Kuran sallayan kadına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İBB tarafından Çekmeköy'de düzenlenen programda 'protesto' eyleminde bulunan kişinin örgütsel irtibatına rastlanılmadığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çekmeköy ilçemizde İBB tarafından gerçekleştirilen program sırasında B.K. adlı vatandaşın elindeki Kur'an-ı Kerim'i havaya kaldırarak gerçekleştirdiği protesto olayına ilişkin incelemelerde; B.K. adlı şahsın 'tehdit, hakaret, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, kişilerin huzur ve sükununu bozma, konut dokunulmazlığı ihlali' suçları kapsamında soruşturma dosyalarının bulunduğu, 2022 yılında Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir süre tutuklu kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanılmamış olup, konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır."

Ekrem İmamoğlu'nun bugün Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı Çekmeköy - Samandıra 1. Etap Açılışı'nda yaptığı konuşma sırasında kimliği belirsiz bir kadın, kendisine Kuran sallamıştı.

Kuran gösteren kadına tepki gösteren kalabalığı sakinliğe davet eden İmamoğlu, "Belli ki aldanmış bir ablamız. Elinde Kuran-ı Kerim ile iftira atmak günahların en büyüğü. Allah ona yardım etsin. Biz onları da kurtaracağız. Bu arkadaşlar bu ablalarımızı bile aldattılar. Eline Kuran-ı Kerim alıp siyaset yapanları Allah ıslah etsin" demişti.