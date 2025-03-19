İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkındaki gözaltı kararının ardından Türkiye'de X, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp'te erişim sorunları yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı operasyon başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 100'ün üzerinde kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirilirken, soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun evinde arama yapılıyor.

Soruşturma ve gözaltı kararları sonrası X ve Instagram ile beraber YouTube'a da erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

DownDetector verilerine göre de Türkiye'de X ve Instagram ile beraber YouTube, TikTok, Facebook ve WhatsApp'te de erişim sorunları yaşanıyor.