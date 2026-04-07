İmamoğlu'na "Had bildiririz" demişti: Adalet Bakanlığı'ndan İBB savcısı açıklaması

İBB davasında bugün duruşma savcısının İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na "haddini bildiririz" demesine ilişkin Adalet Bakanlığı kaynakları açıklama yaptı.

İmamoğlu dün duruşmadan ayrılırken "Bu dosya niye çöktü biliyor musunuz, bu kadar vicdansız bir iddia makamı vardır ve iddia makamı bu dosyadaki tek suç örgütüdür" demişti.

Bu sözlerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu sabah 'kamu görevlisine hakaret' gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Duruşma bu tartışmalarla başlamış, Savcı söz isteyerek "İddia makamımız hakkındaki beyanınıza dikkat edin. İddia makamı olarak bu tarzı kabul etmiyoruz. Yargılamayı gölge düşüren, savcılık makamını baskılamaya çalışan beyanlara dikkat edin. Haddinizi aşarsınız haddinizi bildiririz" ifadelerini kullanmıştı.

BAKANLIK KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı kaynakları yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada “Duruşma Savcısı tarafından ilgili sanığa (Ekrem İmamoğlu) yönelik bugün gerekli uyarı yapılmıştır” denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne ilişkin yapılan yargılama kapsamında, 06.04.2026 tarihli duruşma gününde, iddia makamı duruşma salonundan ayrıldıktan sonra yargı makamlarına yönelik kullanılan ifadeler üzerine Duruşma Savcısı tarafından ilgili sanığa yönelik bugün gerekli uyarı yapılmıştır.

Yargı mercileri, Anayasa ve kanunlardan aldığı yetkiyle görev yapan, bağımsız ve tarafsız kurumlardır. Yargı makamlarını hedef alan, itham içeren ve yargılamayı gölgeleme riski taşıyan beyanların kabul edilmesi mümkün değildir.

Duruşma Savcısı, adı geçen sanığa dönerek “Dün duruşmada ‘iddia makamı bir suç örgütüdür’ demişsiniz... İddia makamı olarak bu cümleleri kabul etmiyoruz.” demiştir. Bunun üzerine sanık Ekrem İmamoğlu’nun, “Savcı bize haddini bildirmeye çalışıyor” demesi üzerine savcı, “Haddinizi aşarsanız haddinizi bildiririz.” demiş; sanık avukatına hitaben de “Müvekkiliniz beyanlarına dikkat etsin. Yargılamayı gölgelememek adına beyanlarından vazgeçsin” şeklinde gerekli uyarılarda bulunmuştur.

Hukuk devleti ilkesinin gereği olarak, yargı süreçlerinin saygı çerçevesinde yürütülmesi ve herkesin beyanlarında bu sorumlulukla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır."