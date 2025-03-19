İmamoğlu'na operasyon sonrası Borsa çakıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltı kararı sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6.87 düştü. Bunun üzerine devre kesici uygulandı ve işlemlere ara verildi.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

DOLAR VE ALTIN FIRLADI

Gözaltıların ardından dolar/TL tarihi zirvesini yenileyerek tarihinde ilk kez 37 TL'yi aştı. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 602 liraya ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördü.

ÇOK SAYIDA CHP'Lİ İSİM GÖZALTINDA

Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanları dahil birçok çalışma arkadaşı, çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada İmamoğlu için 'suç örgütü lideri' denirken, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat, Reform Ensititüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan'ın da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.

Suçlamalar ise şu şekilde ifade edildi:

"Bu kapsamda suç örgütü lideri şüpheli Ekrem İMAMOĞLU ile örgüt yöneticileri konumunda bulunan şüpheliler Murat OĞUN, Tuncay YILMAZ, Fatih KELEŞ, Ertan YILDIZ ve bu şahıslarla bağlantılı (95) şüpheli olmak üzere toplamda (100) şüpheli hakkında Suç Örgütü Yöneticisi Olmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, İrtikap, Rüşvet, Nitelikli Dolandırıcılık, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme, İhaleye Fesat Karıştırmak Suçlarından 19/03/2025 tarihi 06.15 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir."