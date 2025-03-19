İmamoğlu'na operasyon sonrası internet erişimi kısıtlandı: Yaman Akdeniz'den açıklama

Üniversite diploması dün akşam saatlerinde iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile belediye başkanları dahil çok sayıda çalışma arkadaşı çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen, İnternet Özgürlüğü İzleme Platformu Netblocks, Türkiye’den X (Twitter), YouTube, Instagram ve TikTok dahil olmak üzere birden fazla sosyal medya platformuna erişimin kısıtlandığını duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmlerde bulunan İfade Özgürlüğü Derneği’nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, şunları söyledi:

“Daha önce de ortada milli bir güvenlik sorunu yokken, Cumhurbaşkanı talebiyle ‘keyfi’ bir şekilde erişim engeli getirilmişti. Sabah 07.00’den bu yana sosyal medya platformlarına yönelik olarak ‘bant daraltama’ dediğimiz yavaşlatma uygulanıyor Dolayısıyla siyasi gelişmelere paralel bir süreç söz konusu.

Fakat bu durum, daha önceki uygulamalardan farklı. Çünkü anayasanın 22. maddesinde, ‘Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emri bulunmadıkça haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili mercinin kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklar. Aksi halde, karar kendiliğinden kalkar’ ifadeleri bulunuyor. Ama bu sebeplerden hiçbiri ortada yok.

"TAMAMEN ‘KEYFİ’ VE ‘SİYASİ’ ERİŞİM ENGELİ"

İktidar, halkın haber ve bilgi edinme hakkını ‘keyfi’ bir şekilde engelliyor. Burada açık bir şekilde sansür amacı var. Bu, en son TÜSAŞ saldırısında olmuştu. O zaman da doğru değildi. Fakat bu sefer getirilen kısıtlama, diğerlerinden farklı olarak tamamen ‘keyfi’ ve ‘siyasi’ erişim engeli.”