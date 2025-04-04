İmamoğlu'na özgürlük standına bıçakla saldıran kişi tutuklandı

Trabzon'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları'nın Ekrem İmamoğlu'na yönelik imza kampanyası için kurdukları standa dün Bilal Gökalp tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in aktardığına göre, Bilal Gökalp bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İmamoğlu için Trabzon'da başlatılan imza kampanyası devam ederken Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan CHP standında dün bıçaklı saldırı meydana geldi. Bilal Gökalp isimli şahıs tarafından sözlü tartışmayla başlayan olay daha sonra bıçaklı saldırıya döndü.

SALDIRGANIN 3 SUÇ KAYDI VAR

Çevredeki yurttaşlar bıçaklı saldırganı uzaklaştırmayınca tartışmaya devam eden Bilal Gökalp elindeki bıçakla standı devirdi ve bir CHP’liyi yaraladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Saldırıya dair açıklama Trabzon Valiliği saldırganın üç ayrı suç kaydının bulunduğunu açıkladı.

Bilal Gökalp'in bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.