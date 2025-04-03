İmamoğlu'na özgürlük standına bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Trabzon'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları'nın Ekrem İmamoğlu'na yönelik imza kampanyası için kurdukları standa kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi.

Halktv.com.tr’nin aktardığına göre saldırı sonucunda bir CHP’li yaralandı.

İmamoğlu için Trabzon'da başlatılan imza kampanyası devam ederken Kahramanmaraş Caddesi'nde bulunan CHP standında bıçaklı saldırı meydana geldi. Bir şahıs tarafından sözlü tartışmayla başlayan olay daha sonra bıçaklı saldırıya döndü.

Çevredeki yurttaşlar bıçaklı saldırganı uzaklaştırmayınca tartışmaya devam eden şahıs elindeki bıçakla standı devirdi ve bir CHP’liyi yaraladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

CHP TRABZON İL BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, saldırıya ilişkin açıklamasında saldırganın CHP’li bir kişiyi bacağından bıçakladığı bilgisini paylaştı.