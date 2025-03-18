İmamoğlu'na turp uzatan yurttaş konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde aday olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Trabzon ziyaret sırasında turp uzatan yurttaş konuştu.

İmamoğlu'na kalabalık arasından turp uzatan Murat Akdeniz isimli yurttaş, eski bakan ve AKP Milletvekili Mustafa Varank'a da yanıt verdi.

VARANK'A YANIT VERDİ

Varank'ın “Yalnız o turp değil, yem pancarı… Dikkat et, eline verilen her şeyi çıkarır gösterirsen rezil olursun” ifadelerini hatırlatan Akdeniz, “Akçaabat’ın turbu Akçaabat’ın yerli pazısıdır. Başka yerlerde başka isimler söylerler. Mustafa Varank ve diğer bakanlar da bilsinler, onların da ellerine vereceğimiz şeyi millet olarak hazırladık. Seçim sandığını ellerine vereceğiz, onları evlerine göndereceğiz” dedi.