İmamoğlu'na yasak geldi, herkes İmamoğlu oldu
Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nın X (Twitter) hesabının erişime kapatılmasının ardından çok sayıda yurttaş, profil fotoğrafına Ekrem İmamoğlu'nu koydu. Yasağa tepki gösteren yurttaşlar, İmamoğlu'nun sözlerini kendi hesabından paylaşmaya başladı.
Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı erişime kapatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kendi suç örgütünün propagandasını yapıyordu" açıklaması yaptı.
X'te birçok yurttaş profil fotoğrafına Ekrem İmamoğlu'nu koydu. Yapılan paylaşımlarda yasağa tepki olarak #Ekremİmamoğlu hashtag'leri kullanıldı.
Sosyal medya kullanıcıları, Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini kendi hesabından paylaşmaya başladı.
Paylaşımların yoğun ilgi gördüğü gözlemlendi.
Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:
Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz.— Mansur Yavaş 2025 (@mansuryavas23) May 8, 2025
Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız.
Bu…
Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik kabul edilemez bir müdahaledir. Demokrasiye aykırı bu hukuksuz kararı en güçlü şekilde kınıyoruz. Ama bilinsin ki; susturulmak istenen her sözde, biz daha…— Dr. Cemil Tugay (@drcemiltugay) May 8, 2025
#YeniProfilResmi pic.twitter.com/QrtahoPUiw— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) May 8, 2025
#YeniProfilResmi pic.twitter.com/bgXNcXoTyw— Av. Sevgi Kılıç (@avsevgikilic) May 8, 2025
#YeniProfilResmi pic.twitter.com/N2i0bwLlEk— Cem Aydın (@cm_aydin) May 8, 2025
#YeniProfilResmi pic.twitter.com/pSLY5pHDg4— Ali Mahir Başarır (@alimahir) May 8, 2025
#YeniProfilResmi pic.twitter.com/5A5L3ZJvM4— Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) May 8, 2025
#YeniProfilResmi pic.twitter.com/oav3kGBVOA— Tekin BİNGÖL (@TekinBingolCHP) May 8, 2025