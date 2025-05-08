İmamoğlu'na yasak geldi, herkes İmamoğlu oldu

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı erişime kapatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kendi suç örgütünün propagandasını yapıyordu" açıklaması yaptı.

X'te birçok yurttaş profil fotoğrafına Ekrem İmamoğlu'nu koydu. Yapılan paylaşımlarda yasağa tepki olarak #Ekremİmamoğlu hashtag'leri kullanıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini kendi hesabından paylaşmaya başladı.

Paylaşımların yoğun ilgi gördüğü gözlemlendi.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz.



Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız.



Bu… — Mansur Yavaş 2025 (@mansuryavas23) May 8, 2025