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İmamoğlu'na yasak geldi, herkes İmamoğlu oldu

Cezaevinde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nın X (Twitter) hesabının erişime kapatılmasının ardından çok sayıda yurttaş, profil fotoğrafına Ekrem İmamoğlu'nu koydu. Yasağa tepki gösteren yurttaşlar, İmamoğlu'nun sözlerini kendi hesabından paylaşmaya başladı.

Güncel
  • 08.05.2025 10:53
  • Giriş: 08.05.2025 10:53
  • Güncelleme: 08.05.2025 11:06
Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu'na yasak geldi, herkes İmamoğlu oldu

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun X (Twitter) hesabı erişime kapatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kendi suç örgütünün propagandasını yapıyordu" açıklaması yaptı.

X'te birçok yurttaş profil fotoğrafına Ekrem İmamoğlu'nu koydu. Yapılan paylaşımlarda yasağa tepki olarak #Ekremİmamoğlu hashtag'leri kullanıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini kendi hesabından paylaşmaya başladı.

Paylaşımların yoğun ilgi gördüğü gözlemlendi.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Susturma girişimi: İmamoğlunun X hesabına erişim engeli getirildi
DMMden İmamoğlunun X hesabının erişime engellenmesine dair açıklama
Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na destek: Kampanya hesabını devretti
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