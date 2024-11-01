İmamoğlu'na yeni danışman

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni danışmanı oldu.

İbrahim Özkan, İYİ Parti'nin mart ayında yapılan yerel seçimlere 'hür ve müstakil' girme politikasını eleştirmiş ve İstanbul seçimlerinde CHP ile işbirliği yapılarak Ekrem İmamoğlu'nun desteklenmesi gerektiği görüşünü savunmuştu.

ÖZKAN'IN İYİ PARTİ'DEN AYRILMA SÜRECİ

Özkan dahil 6 İBB Meclis üyesi, geçen yılın sonunda İYİ Parti'den istifa etmişlerdi.

4 Aralık 2023'te İYİ Parti'nin seçimlere tek başına girme kararının ardından CHP ile işbirliğini savunan Özkan, 17 Aralık'ta partinin o zamanki lideri Meral Akşener'in isteği üzerine görevinden istifa etmişti.

Kararın ardından İBB İYİ Parti Grubu Grup Başkanvekili seçmek için toplanmış ve 7 Meclis üyesi yeniden İbrahim Özkan’nın Grup Başkanvekili olması için oy kullanmıştı.

Böylece Akşener’in grup başkanvekili görevinden istifası istediği Özkan, yeniden Grup Başkanvekili olmuştu.

İYİ Parti, üyelerin teamüle aykırı davrandığını iddia ederek kararı alan 7 üyenin disipline sevk edildiğini açıklamıştı.

Meral Akşener ise isim vermeden İbrahim Özkan'ı kastederek "İmamoğlu'nu çok seviyor olabilir bu arkadaşımız. Müthiş bir sevgi sevda yaşıyor olabilir. Ona da saygı duyuyorum. Böyle baktığınız zaman, yalancılık salaklık ve ahmaklıkla eş değerdir" demişti.